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НовостиПроисшествия10 марта 2023 13:43

В Пятигорске 60-летний гражданин устроил наркопритон

Против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Житель Пятигорска может сесть в тюрьму за организацию наркопритона

Житель Пятигорска может сесть в тюрьму за организацию наркопритона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье, в городе Пятигорске, сотрудники полиции получили информацию, что 60-летний местный житель организовал у себя дома наркопритон. Правоохранители выехали на место и убедились, что полученные сведения правдивы. Злоумышленника забрали в отделение.

— Сотрудниками полиции установлено, что 60-летний местный житель в обмен на алкогольные напитки систематически предоставлял помещение своего дома знакомым с целью приготовления и употребления наркотиков, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сам злоумышленник сознался в содеянном. Тем не менее это не спасет его от уголовного дела по части 1 статьи 232 УК РФ, которое возбудили против него. Расследование продолжается, после него материалы передадут в суд, где решится судьба гражданина.