На Ставрополье задержали водителя в крайней степени опьянения

На Ставрополье поймали 49-летнего местного жителя, которой сел за руль в крайней степени опьянения. Об этом сообщает пресс-служба краевого УГИБДД.

Мужчина при задержании не понимал, что происходит, невнятно разговаривал и не мог держаться на ногах. Инспекторы отстранили водителя от управления и по согласию проверили, насколько он пьян. Освидетельствование показало, что ставрополец был в крайней степени опьянения.

- С показаниями прибора мужчина не согласился, также он отказался пройти освидетельствование в медучреждении. В отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав управления сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафстоянку, - сообщает пресс-служба УГИБДД.