Более 1,8 млн человек получили вакцину от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье сохраняется достаточный запас вакцины против коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье по состоянию на 12 марта 2023 года первый компонент вакцины от коронавируса получили 1 809 442 человека. По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки привились еще 820 человек.

Полный курс вакцинации против Covid-19 прошли 1 334 772 человека. За сутки – 298 человек.

Среди пожилых людей в возрасте от 60 лет привиты 553 692 человека, из них 184 получили вакцину за прошедшие 24 часа.

На данный момент в крае имеется 55 407 доз первого компонента вакцины и 218 569 доз – второго.

Прививочная кампания против коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края продолжается.