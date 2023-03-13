Военнослужащего-контрактника осудили на Ставрополье за покупку мефедрона

Военнослужащего осудили на Ставрополье за покупку мефедрона Фото: УКЛАДОВ Егор

На Ставрополье осудили военнослужащего, который проходит службу по контракту, за покупку 0,22 грамма мефедрона. В суде установлено, что вечером 12 декабря 2022 года военный отправился в Ростов, чтобы забрать «закладку».

Забрав вещества, военнослужащий отправился обратно. Как сообщили в пресс-службе Пятигорского военного гарнизонного суда, наркотики были куплены для личного употребления.

— Наркотическое средство «мефедрон» общей массой 0,22 грамма он хранил при себе вплоть до его изъятия на стационарном посту ДПС автомобильной дороги «Георгиевск – Новопавловск» около 21 часа тех же суток сотрудниками правоохранительных органов, – пишет ведомство.

Против военнослужащего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В суде его признали виновным и приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.