Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 7:47

Госавтоинспекция предупреждает о сильном ветре на трассе в КЧР

Водителей просят быть осторожными на дороге
Данил ЮРКОВ
На трассе КЧР сильный боковой ветер

На трассе КЧР сильный боковой ветер

Фото: Иван МАКЕЕВ

На дороге «Подъезд к городу Черкесску» со стороны трассы «Кавказ», как предупреждают в Госавтоинспекции Карачаево-Черкесской республики, сильный боковой ветер. Водителей просят быть осторожными на дороге, чтобы не попадать в аварийные ситуации.

— Водителям автомобилей с высокой парусностью рекомендуется отложить поездки до более благоприятных погодных условий, – распространили информацию в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Асфальт на дороге сухой, однако сильный ветер все же создает неудобства для водителей. Автоинспекторы просят крепко держаться за руль и не совершать необдуманных маневров. Кроме того, на некоторые участки дороги опустился туман. Когда погода улучшится, неизвестно.