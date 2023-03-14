Госавтоинспекция предупреждает о сильном ветре на трассе в КЧР

На трассе КЧР сильный боковой ветер Фото: Иван МАКЕЕВ

На дороге «Подъезд к городу Черкесску» со стороны трассы «Кавказ», как предупреждают в Госавтоинспекции Карачаево-Черкесской республики, сильный боковой ветер. Водителей просят быть осторожными на дороге, чтобы не попадать в аварийные ситуации.

— Водителям автомобилей с высокой парусностью рекомендуется отложить поездки до более благоприятных погодных условий, – распространили информацию в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Асфальт на дороге сухой, однако сильный ветер все же создает неудобства для водителей. Автоинспекторы просят крепко держаться за руль и не совершать необдуманных маневров. Кроме того, на некоторые участки дороги опустился туман. Когда погода улучшится, неизвестно.