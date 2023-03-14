Ставропольского полицейского подозревают в получении взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе против полицейского возбуждено уголовное дело – его подозревают в получении взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года к подозреваемому обратился 23-летний местный житель с просьбой не заводить на него уголовное дело. Взяткодатель избил человека в драке и не хотел привлекаться к ответственности. За это он дал 40 тысяч рублей.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент проводится расследование и собираются доказательства вины подозреваемого. В это же время, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, проводится служебная проверка.

— В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел, – пишет ведомство.

Если вина сотрудника подтвердится, подозреваемый понесет ответственность. В этом же случае руководители также будут привлечены к ответственности – дисциплинарной.