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НовостиОбщество14 марта 2023 12:26

Ставропольский край закупит 20 тысяч доз вакцины против кори

Аукцион на 820 тысяч выложен на портале государственных закупок
Данил ЮРКОВ
Ставрополье планирует закупить 20 тысяч доз вакцины от кори

Ставрополье планирует закупить 20 тысяч доз вакцины от кори

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставропольский край закупит вакцину после вспышки кори в соседнем Краснодарском крае. На портале государственных закупок появился аукцион на 820 тысяч рублей. Планируется приобрести 20 тысяч доз для амбулаторных больных.

Корь – это острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно очень заразно, поэтому в регионе решили заранее подготовиться к возможной вспышке.

Пока что на Ставрополье не зарегистрировали случаев заболевания корью, однако в Краснодарском крае, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Самарской областях, а также в Алтайском крае случаи заражения есть.

Подробнее о заболевании в эфире от 14 марта на Радио «Комсомольская правда» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченко. Послушать программу полностью можно по ссылке.