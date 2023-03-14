Ставропольский край закупит 20 тысяч доз вакцины против кори

Ставрополье планирует закупить 20 тысяч доз вакцины от кори Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставропольский край закупит вакцину после вспышки кори в соседнем Краснодарском крае. На портале государственных закупок появился аукцион на 820 тысяч рублей. Планируется приобрести 20 тысяч доз для амбулаторных больных.

Корь – это острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно очень заразно, поэтому в регионе решили заранее подготовиться к возможной вспышке.

Пока что на Ставрополье не зарегистрировали случаев заболевания корью, однако в Краснодарском крае, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Самарской областях, а также в Алтайском крае случаи заражения есть.

Подробнее о заболевании в эфире от 14 марта на Радио «Комсомольская правда» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченко. Послушать программу полностью можно по ссылке.