В Ставрополе под суд пойдет организатор подпольного казино

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Промышленном районе города Ставрополя в суд направили уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в организации подпольного казино. По данным следствия, с ноября по декабрь 2021 года злоумышленник обустроил помещение для азартных игр и принимал там игроков.

— Посетители приобретали у оператора «скидочные купоны» номинальной стоимостью 100 рублей, получая доступ к азартным играм на установленных компьютерах, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Оператор в это время отправил на счет игрока сумму, которую клиент заплатил. Посетитель выбирал игру и либо выигрывал, либо проигрывал. Казино просуществовало недолго: о нем узнали, организатора задержали и возбудили уголовное дело.

— Уголовное дело направлено прокурором в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Судить злоумышленника будут по части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).