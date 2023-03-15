Ставрополец получил 3,5 года «строгача» за разбойное нападение на магазин

Ставрополец получил срок за разбойное нападение на магазин Фото: Евгения ГУСЕВА

В Апанасенковском округе Ставропольского края осудили гражданина, который устроил разбойное нападение на магазин в селе Дивное. 19 сентября 2022 года ныне осужденный, подвыпив, отправился за покупками с монтировкой, которой начал угрожать продавщице. Злоумышленник потребовал открыть кассу и отдать все деньги.

— Продавец восприняла действия злоумышленника как реальную угрозу и покинула торговый зал. Мужчина, получив беспрепятственный доступ к товарам, похитил имущество магазина, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Сумма ущерба составила две тысячи рублей, однако не спасла от наказания. Против разбойника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Расследование завершили, материалы передали в суд, где злоумышленника признали виновным. Суд приговорил гражданина к лишению свободы сроком на 3,5 года в колонии строгого режима.