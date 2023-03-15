Водитель на Ставрополье разогнал авто и вылетел в кювет

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Апанасенковском округе Ставропольского края накануне водитель разогнал «Ниву» до небезопасной скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся. Все произошло на 20 километре трассы «Дивное – Рагули – Арзгир». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— Водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся. С травмой головы и ушибом спины 29-летний водитель, местный житель, доставлен в больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Потерпевший водитель не имеет признаков опьянения, злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, а стаж вождения у гражданина – 11 лет. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.