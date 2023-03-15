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НовостиПроисшествия15 марта 2023 8:54

В Ессентуках лишенный прав водитель сбил девушку на пешеходном переходе

Проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье, в городе Ессентуки, накануне вечером водитель «Хендэ Соната» ехал по переулку Тельмана. Там же по пешеходному переходу переходила 22-летняя местная жительница. Автомобилист не предоставил преимущество в движении и сбил пешехода.

— С травмой головы 22-летняя ессентучанка доставлена в городскую больницу. Наезд совершил 29-летний местный житель, который был лишен права управления за отказ от освидетельствования, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополського края.

В этот раз водитель оказался трезвым. Правда, машина оказалась не его, страховки нет. За эти нарушения гражданин получил административные протоколы со штрафами. По факту аварии проводится проверка.