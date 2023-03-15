Ставропольчанку приговорили к обязательным работам за дачу ложных показаний

Жительницу Ставрополья наказали за дачу ложных показаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грачевском округе Ставрополья 44-летнюю местную жительницу осудили за дачу заведомо ложных показаний. Осужденная была свидетелем: сначала она заявила, что видела конфликт двух братьев, в ходе которого один из них убил второго ударом ножа в область груди. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Уже во время рассмотрения уголовного дела против братоубийцы злоумышленница призналась, что оговорила подсудимого. Оказывается, свидетелем конфликта она не была. За это против уже нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля).

— Описанные обстоятельства послужили препятствием для установления истины по делу и ввели в заблуждение суд относительно действительных обстоятельств уголовного дела. Таким образом, причинен вред охраняемым законом интересам правосудия, – сообщает прокуратура.

Гражданку признали виновной в преступлении. Ей назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор пока что не вступил в законную силу.