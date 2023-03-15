Весенний призыв на Ставрополье продлится с 1 апреля до 15 июля

Сроки весеннего призыва в 2023 году не изменятся Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье весенний призыв останется в привычных сроках – с 1 апреля до 15 июля. Если осенний призыв 2022 года сократили на месяц из-за перегрузки военкоматов, связанной с частичной мобилизацией, то в 2023 году сдвигов не ожидается.

— Призыв продлится как положено <...> Военный комиссариат готов к началу весеннего призыва: сборный пункт готов, призывные комиссии к работе готовы. Сборный пункт уже обеспечен всем необходимым для принятия призывников и обеспечения их всем необходимым, – рассказал Военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов.

Владимир Александрович уточнил, что призывников обеспечивают вещевым имуществом и пищевыми пайками для отправки в войска. В весенний призыв на срочную службу планируется призвать около четырех тысяч человек.

Именно в части призывники получают вещи. В пункте переодевания. Комплекты одежды для срочников уже подготовлены военкоматом. Если военнослужащие отправятся в далекий эшелон, то их обеспечат горячим питанием.