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НовостиОбщество15 марта 2023 11:32

Весенний призыв на Ставрополье продлится с 1 апреля до 15 июля

Сроки призыва на срочную службу не сократят
Данил ЮРКОВ
Сроки весеннего призыва в 2023 году не изменятся

Сроки весеннего призыва в 2023 году не изменятся

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье весенний призыв останется в привычных сроках – с 1 апреля до 15 июля. Если осенний призыв 2022 года сократили на месяц из-за перегрузки военкоматов, связанной с частичной мобилизацией, то в 2023 году сдвигов не ожидается.

— Призыв продлится как положено <...> Военный комиссариат готов к началу весеннего призыва: сборный пункт готов, призывные комиссии к работе готовы. Сборный пункт уже обеспечен всем необходимым для принятия призывников и обеспечения их всем необходимым, – рассказал Военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов.

Владимир Александрович уточнил, что призывников обеспечивают вещевым имуществом и пищевыми пайками для отправки в войска. В весенний призыв на срочную службу планируется призвать около четырех тысяч человек.

Именно в части призывники получают вещи. В пункте переодевания. Комплекты одежды для срочников уже подготовлены военкоматом. Если военнослужащие отправятся в далекий эшелон, то их обеспечат горячим питанием.