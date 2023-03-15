Владельцам конного клуба со Ставрополья грозит срок за травму 4-летнему ребенку

Владельцам конного клуба грозит до шести лет тюрьмы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шпаковском округе Ставрополья перед судом предстанет владелица конного клуба и ее супруг, обвиняемые в некачественном оказании услуг, из-за которых пострадал 4-летний ребенок. Обвиняемые устраивали конные прогулки в селе Татарка, и в ноябре 2022 года к ним пришла семья с маленьким мальчиком.

— Управление лошадью для мальчика обвиняемая поручила своему супругу, не являющемуся работником конного клуба, но имеющему специальные познания в области обучения лошадей и верховой езде, а также прошедшему аттестацию по программе, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Во время прогулки лошадь скинула ребенка на землю. Потерпевший получил вред здоровью средней тяжести. А владельцы клуба получили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору).

— Уголовное дело находится на рассмотрении в Шпаковском районном суде, государственное обвинение будет поддержано работником прокуратуры района, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. За это преступление обвиняемым грозит до шести лет в колонии.