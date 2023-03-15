Житель Ростова после кутежа украл чучело кабана и попал под следствие

Житель Ростова украл голову кабана и попал под следствие Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 27-летний местный житель попал под следствие после кражи чучела кабана. Все произошло, когда он и друзья собрались в сауне. Как сообщил источник коллегам «КП-Ростов-на-Дону», примерный семьянин и отец маленького ребенка просто решил отдохнуть.

Банные процедуры смешались с распитием алкоголя, и в какой-то момент примерный семьянин решил принести домой сувенир – голову кабана. На допросе мужчина пояснил, что не понимает, как экспонат может украсить интерьер квартиры в стандартной многоэтажке.

Однако во время отдыха ростовчанин оценил чучело и, конечно же, забрал его с собой. Владельцы заведения покупали голову животного за 30 тысяч рублей. После кражи сразу же в полицию подано заявление.

Против гражданина возбудили уголовное дело. После следствия и других процессий стороны разногласия все же пришли к согласию. По данным «КП-Ростов-на-Дону», уголовное дело прекратили из-за примирения.