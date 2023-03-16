Мотоциклист на Ставрополье протаранил поворачивающий автомобиль

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

С наступлением тепла на Ставрополье выехали мотоциклисты, один из которых накануне вечером, в селе Новоселицком, решил обогнать автомобиль. Не убедившись, безопасен ли маневр, водитель «Ирбиса» протаранил поворачивающий налево «Ниссан Кашкай». С травмами в больницу попали оба водителя.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

— Тяжесть ранений мотоциклиста, 36-летнего жителя округа, обусловлена отсутствием мотошлема и защитной экипировки: в больнице у него диагностировали травму головы, спины и рваные раны конечностей, – сообщил в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, что права мотоциклиста числятся утерянными, а в автошколе гражданин не получал категорию для вождения мототранспорта. У пострадавшего нарушителя взяли кровь на установление состояния опьянения. По факту аварии проводится проверка.