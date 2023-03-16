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НовостиПроисшествия16 марта 2023 8:31

В Кисловодске на штрафстоянку увезли 16 бесхозных лошадей

Хозяину животных грозит штраф до нескольких десятков тысяч
Данил ЮРКОВ
Табун лошадей в Кисловодске увезли на штрафстоянку

Табун лошадей в Кисловодске увезли на штрафстоянку

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Кисловодске на Ставрополье поймали табун из 16 лошадей, разгуливающих по городу и пугающих людей. Бесхозные животные были пойманы около мемориального комплекса «Воинская Слава», сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

— Собственника ждет административная ответственность за загрязнение улиц города-курорта и нарушение Правил выпаса, а также обязанность возместить расходы на транспортировку и содержание животных, – написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

Лошади загрязняли улицы, топтали клумбы, пугали граждан и представляли опасность для детей. Теперь они до полугода будут находиться на штрафстоянке, а если хозяин за это время не объявится, животных продадут.