В Кисловодске на штрафстоянку увезли 16 бесхозных лошадей

Табун лошадей в Кисловодске увезли на штрафстоянку Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Кисловодске на Ставрополье поймали табун из 16 лошадей, разгуливающих по городу и пугающих людей. Бесхозные животные были пойманы около мемориального комплекса «Воинская Слава», сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

— Собственника ждет административная ответственность за загрязнение улиц города-курорта и нарушение Правил выпаса, а также обязанность возместить расходы на транспортировку и содержание животных, – написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

Лошади загрязняли улицы, топтали клумбы, пугали граждан и представляли опасность для детей. Теперь они до полугода будут находиться на штрафстоянке, а если хозяин за это время не объявится, животных продадут.