Двоих должностных лиц осудили на Ставрополье за кражу 6,2 млн из бюджета

На Ставрополье осудили директора ООО и экс-врио директора ФГБУ за кражу денег из бюджета Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Буденновске на Ставрополье осудили двух фигурантов уголовного дела по факту мошенничества. В августе 2020 года гендиректор ООО заключил контракт с ФГБУ «Управление Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» на реконструкцию объекта капстроительства. Сумма сделки составила 287 млн рублей, а срок выполнения – до 1 июля 2021 года.

— В конце сентября 2020 г. генеральный директор ООО подготовил акт о приемке выполненных работ, заведомо включив в него фактически невыполненные подрядчиком работы на сумму более 6 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Экс-врио директора ФБГУ поручил подписать акт приемки, уполномоченные лица выполнили указания. В итоге с юридического лица списали 6,2 млн рублей за невыполненные работы.

По итогу возбудили уголовные дела по части части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

Суд признал злоумышленников виновными. Директора ООО приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а врио директора ФГБУ – к двум годам в колонии общего режима. Кроме того, с организации взыщут деньги за причиненный ущерб. Приговор пока что не вступил в законную силу.