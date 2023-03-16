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НовостиПроисшествия16 марта 2023 11:05

Прокуратура и СКР Ставрополья проверят информацию об избиении ребенка в детсаду

Ведомства узнают, действительно ли воспитатель удалила 6-летнего мальчика
Данил ЮРКОВ
Прокуратура и СКР проверят, правда ли воспитатель избила 6-летнего ребенка

Прокуратура и СКР проверят, правда ли воспитатель избила 6-летнего ребенка

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Иноземцево, расположенном в городе Железноводске на Ставрополье, по данным СМИ, воспитатель во время обеда ударила 6-летнего мальчика. Об этом в ходе мониторинга узнали в прокуратуре и следственном комитете.

— Выявлена публикация о том, что в марте текущего года в одном из детских садов поселка Иноземцево во время обеда воспитатель применила физическую силу к 6-летнему мальчику, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Прокуратура города Железноводска и следователи Пятигорска начали работу по проверки полученных сведений. Если информация подтвердится, воспитателю грозит наказание за совершенные действия.

— В настоящее время прокурор города затребовал материал проверки из ОМВД России по городу Железноводску, в прокуратуру вызван начальник Управления образования города-курорта, истребованы необходимые документы в администрации, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.