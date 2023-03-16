Ставропольский подрядчик украл 2,3 млн при ремонте трибун

Подрядчик со Ставрополья может ответить перед законом за кражу 2,3 млн при ремонте трибун Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе против подрядчика, который вызвался отремонтировать трибуны в физкультурно-оздоровительном комплексе, завели уголовное дело за кражу 2,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, руководитель компании купил некачественные материалы, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

— В актах о приемке и справках о понесенных затратах он указал недостоверные данные, что подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза. Таким образом подрядчику путем обмана удалось похитить более 2,3 миллиона рублей, – пишет ведомство.

Об этом узнали, подрядчика задержали сотрудники МВД и УФСБ. Против него возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время собираются доказательства вины злоумышленника. Расследование продолжается.