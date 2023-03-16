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НовостиПроисшествия16 марта 2023 12:23

Ставропольский подрядчик украл 2,3 млн при ремонте трибун

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Данил ЮРКОВ
Подрядчик со Ставрополья может ответить перед законом за кражу 2,3 млн при ремонте трибун

Подрядчик со Ставрополья может ответить перед законом за кражу 2,3 млн при ремонте трибун

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе против подрядчика, который вызвался отремонтировать трибуны в физкультурно-оздоровительном комплексе, завели уголовное дело за кражу 2,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, руководитель компании купил некачественные материалы, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

— В актах о приемке и справках о понесенных затратах он указал недостоверные данные, что подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза. Таким образом подрядчику путем обмана удалось похитить более 2,3 миллиона рублей, – пишет ведомство.

Об этом узнали, подрядчика задержали сотрудники МВД и УФСБ. Против него возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время собираются доказательства вины злоумышленника. Расследование продолжается.