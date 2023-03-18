В Ставрополе потратят 135 млн на дорожный ремонт в частном секторе

Планируется заменить 13 км сплошного асфальтового покрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе этой весной потратят на ремонт дорог и тротуаров в частном секторе 135 млн рублей. Эта сумма, по заявлению главы города, раньше выделялась на 5 лет.

Планируется заменить 13 км сплошного асфальтового покрытия проезжих частей на 23 улицах и сделать ямочный ремонт еще почти на 30 улицах.

- В их числе и улицы в районе бульвара Зеленая роща, Федеральная, где сейчас идет строительство новой школы, тротуары на Ставропольской и Кларе Цеткин, - уточнил Иван Ульянченко.