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НовостиОбщество18 марта 2023 7:20

В Ставрополе потратят 135 млн на дорожный ремонт в частном секторе

Работы пройдут в районе бульвара Зеленая роща, улиц Федеральная, Ставропольская и Клары Цеткин
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Планируется заменить 13 км сплошного асфальтового покрытия

Планируется заменить 13 км сплошного асфальтового покрытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе этой весной потратят на ремонт дорог и тротуаров в частном секторе 135 млн рублей. Эта сумма, по заявлению главы города, раньше выделялась на 5 лет.

Планируется заменить 13 км сплошного асфальтового покрытия проезжих частей на 23 улицах и сделать ямочный ремонт еще почти на 30 улицах.

- В их числе и улицы в районе бульвара Зеленая роща, Федеральная, где сейчас идет строительство новой школы, тротуары на Ставропольской и Кларе Цеткин, - уточнил Иван Ульянченко.