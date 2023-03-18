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НовостиПроисшествия18 марта 2023 15:01

Ребенок-пассажир пострадал в ДТП в Кисловодске

Детское автокресло уберегло 5-летнюю девочку от серьезных травм
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

В Кисловодске на пересечении улиц Жмакина и Марцинкевича 18 марта около 10:40 «Mercedes Benz», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил кроссовер «Kia Sportage». Произошла авария.

- В больницу с ушибом головы доставлены 5-летняя пассажирка «Kia». Девочка в момент ДТП находилась в автокресле, что помогло избежать более тяжёлых ранений, - комментируют в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Виновником аварии оказался 42-летний житель Ингушетии. Только за последние полгода он 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП мужчина был трезв.