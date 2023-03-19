Житель Ставрополья поджег дом и сжег имущество знакомой

Ставрополец сжег имущество знакомой из-за личной неприязни Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

К сотрудникам полиции по городу Пятигорску обратилась местная жительница с заявлением об уничтожении ее имущества. Правоохранители взялись за дело и узнали, что накануне происшествия дочь заявительницы забыла ключи от дома у знакомого.

Злоумышленник воспользовался возможностью сполна. Он пробрался в дом к гражданке, облил воспламеняющейся жидкостью мебель и поджег. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

— Он дал признательные показания и пояснил, что совершил противоправное деяние на фоне личных неприязненных отношений с потерпевшей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против поджигателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Теперь ему грозит не только тюремный срок, но и компенсация причиненного вреда.