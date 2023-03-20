Экс-директор детсада на Ставрополье пойдет под суд за вымогательство премий

Экс-директора детского сада на Ставрополье обвиняют в превышении полномочий Фото: Даниил ОПАРИН

В Туркменском округе Ставропольского края в суд направили уголовное дело против бывшего директора детского сада. С декабря 2018 по май 2019 года обвиняемая вымогала у шести сотрудников учреждения деньги от начисленных им премий.

— Опасаясь потерять работу, подчиненные передали бывшей заведующей денежные средства на общую сумму более 41 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

За это против директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Началось расследование, которое завершилось. Теперь обвиняемая предстанет перед судом.

— В настоящее время по уголовному делу ведется судебное следствие, в ближайшее время государственный обвинитель предъявит обвинение подсудимой, представит суду письменные доказательства, допросит свидетелей и потерпевши, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.