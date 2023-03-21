Невнимательный водитель на Ставрополье сбил 12-летнего школьника на переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Михайловске на Ставрополье накануне вечером водитель «Лады Приоры» ехал по улице Матросова. В это же время по нерегулируемому пешеходному переходу решил пройтись 12-летний школьник. Автомобилист не пропустил пешехода и сбил его. На место вызвали медиков и автоинспекторов.

— С тяжелой травмой головы 12-летний школьник доставлен в больницу. Наезд совершил 28-летний житель Ростовской области, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года гражданин пять раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Назначены экспертизы, чтобы установить, был ли водитель трезвый в момент аварии. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего уточняются.