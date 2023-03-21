Средняя цена литра бензина на Ставрополье составила 52,02 рубля Фото: Андрей АБРАМОВ

На Ставрополье средняя цена на литр бензина составила 52,02 рубля. Причем в Северо-Кавказском федеральном округе топливо стало дороже только в Чеченской республике (53,10 рубля), Кабардино-Балкарии (53,33 рубля) и Карачаево-Черкесии (52,39 рубля). И все же в Дагестане, Северной Осетии – Алании и Ингушетии бензин дешевле: 49,72, 50,84 и 51,55 рублей соответственно. Информацию предоставили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше не изменили стоимость с декабря 2022 года – 48,66, 53,58 и 63,40 рублей соответственно. Но дизельное и газовое моторное топливо на Ставрополье подешевели. Дизель стал стоить меньше только в январе – 98,85% от декабрьского показателя. А вот за газ стали брать меньше еще в декабре – 94,78% от более ранним показателей и 95,97% от декабрьских.

СКФО со средней ценой на литр бензина в 51,85 рубль стал довольно дорогим удовольствием для автомобилистов. Например, в Приволжском федеральном округе, Уральском федеральном округе и Сибирском федеральном округе топливо в среднем обходится в 49,59, 49,23 и 48,76 соответственно.

И все ще в СКФО одно из самых дешевых дизельных топлив – 52,43 рубля за литр. Для сравнения: в перечисленных выше округах дизель можно купить за 57,17, 60,66 и 62,86 рубля соответственно. Дешевле СКФО дизельное топливо не продается нигде.