Экс-правоохранителя осудили на Ставрополье за получение взятки и мошенничество

Сотрудника ФСБ осудили на Ставрополье за взяточничество и мошенничество Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье осудили бывшего сотрудника одной из правоохранительных структур за получение взятки и мошенничество. В августе 2018 года знакомый экс-сотрудника попросил использовать свое служебное положение и помочь с оформлением в аренду земельного участка у администрации. За это он попросил 329 500 рублей.

— В период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года, являясь сотрудником правоохранительных органов, получил денежные средства в размере 300 000 рублей, а также иное имущество в виде автомобиля стоимостью 129 600 рублей, – сообщили в пресс-службе Пятигорского военного гарнизонного суда.

Суд признал сотрудника виновным в совершении преступлений – мошенничества и получения взятки – и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах. Также сотруднику предстоит выплатить штраф суммой в 429 600 рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.