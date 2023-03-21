Два табуна лошадей и стадо коров увезли на штрафстоянку. Где и зачем

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На Ставрополье, в городе Кисловодске, задержали огромную группу «нарушителей»: два табуна лошадей в 39 голов и стадо коров в 40 голов. Животных увезли на штрафстоянку, где они будут ожидать владельца.

— Задержали на улицах Кисловодска два табуна лошадей – 40 голов, и стадо коров – 39 голов. Ждем владельцев – их ждут большие штрафы. Если владельцы не появятся, животных ждет продажа, – написал в соцсетях мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Также с самого утра в городе-курорте арестовали еще один табун лошадей. Выпуск животных на улицы не только нарушает закон, но и влечет загрязнение улиц и опасность для жителей.

Лошади или коровы оставляют после себя грязь. А если животные вдруг испугаются или взбесятся, могут пострадать и взрослые, и дети. Владельцев же ждет не только штраф, но и серьезные проблемы из-за нанесения вреда здоровью.