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НовостиПроисшествия22 марта 2023 8:19

Два начальника МЧС в Кабардино-Балкарии вымогали у сотрудника взятку

Чтобы не проводить служебную проверку, злоумышленники потребовали деньги
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР

Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР

В Кабардино-Балкарской республике два начальника МЧС попали под следствие за вымогательство взятки. В январе 2023 года начальник пожарно-спасательного отряда и главный специалист по вопросам противодействия коррупции узнали, что их сотрудника привлекли к административной ответственности. Этим было решено воспользоваться.

— С целью получения взятки в значительном размере за непроведение в отношении сотрудника служебной проверки и дальнейшее покровительство в службе, подозреваемые потребовали от него передачи им денежных средств, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по КБР.

Всего они запросили 100 тысяч рублей. Однако сотрудник решил не давать деньги, а обратился в УФСБ России по КБР. Был проведен следственный эксперимент, и подозреваемые получили часть денег.

Злоумышленников задержали, против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.