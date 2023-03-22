Пьяный водитель-бесправник устроил гонки с автоинспекторами в Пятигорске

Пьяного водителя-бесправника поймали в Пятигорске после гонок с автоинспекторами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Пятигорске на Ставрополье, на проспекте Калинина, наряд ДПС заметил внедорожник, водитель которого ускорился при видел автоинспекторов и пытался скрыться. «Завоевавший» внимание сотрудников водитель не останавливал машину по требованию, а попался лишь на светофоре.

— За рулем оказался 38-летний гражданин с признаками опьянения, который ранее был лишен прав. От освидетельствования мужчина отказался. В отношении водителя составлены административные материалы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Гражданина накажут за отказ от теста на алкоголь, невыполнение требования об остановке и за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Водителю уже назначен штраф в четыре тысячи рублей за неповиновение.

Кроме того, злоумышленнику грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф размером в 30 тысяч рублей.