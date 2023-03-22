К концу рабочей недели на Ставрополье потеплеет до +20 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье к концу рабочей недели граждане смогут ощутить практически летнюю погоду – потеплеет до +20 градусов. Причем в регионе тепло уже сегодня, в среду, 22 марта: температура воздуха поднимется до +17 градусов, хотя в Ставрополе потеплеет только до +14 градусов.

Уже завтра, в четверг, 23 марта, ночью на Ставрополье температура воздуха опустится до +2… +7 градусов, а местами будет туман. А вот днем воздух прогреется до +15… +20 градусов. В Ставрополе ночь местами будет теплее – +3… +5 градусов, а днем температура поднимется до +15… +17 градусов.

В пятницу, 24 марта, местами по Ставрополью пройдут кратковременные дожди. И все же температура воздуха ночью ожидается от +3 до +8 градусов. Днем и вовсе воздух прогреется до +14… +19 градусов. В Ставрополе не ожидают осадков, а ночь и день будут теплыми – +5… +7 и +14… +16 градусов соответственно.