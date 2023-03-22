Ставрополец до смерти избил своего знакомого руками и ногами

Житель Ставрополья может сесть в тюрьму за то, что до смерти избил друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Предгорном округе Ставропольского края задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в нанесении смертельных травм своему знакомому. Все произошло вечером 16 февраля текущего года. Подозреваемый и потерпевший распивали алкоголь в доме села Винсады.

— Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес не менее пяти ударов руками и ногами по голове потерпевшего. От полученных травм 52-летний мужчина через непродолжительное время скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.