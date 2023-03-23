На Ставрополье участников СВО и их семьи освободят от уплаты транспортного налога Фото: Дмитрий СТЕШИН

Участников специальной военной операции и их семьи освободят от уплаты транспортного налога в Ставропольском крае. Такой законопроект подготовили, его обсудят на заседании в краевой Думе. Кроме того, такое решение рассмотрено на заседании комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.

— Льготу предлагается установить в отношении одного зарегистрированного на их имя транспортного средства в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, – рассказал председатель Думы Ставрополья Николай Великдань.

В итоге участники СВО и их супруги будут освобождены от обязанности платить транспортный налог за 2022 год. Очередное заседание планируется 30 марта. На нем решится, примут ли законопроект или нет.