Во Владикавказе задержали иностранного наркотуриста с 80 дозами героина

Фото: пресс-служба МВД по РСО – Алания

В республике Северная Осетия – Алания задержали иностранного наркотуриста с героином. Уроженец Средней Азии прибыл во Владикавказ из Москвы, чтобы оставить «закладки» с запрещенными веществами. Правда, совершить преступление у него не получилось.

— Наркотурист был задержан на улице Московской в момент установления «закладки» с запрещенным средством, – сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Правоохранители нашли у злоумышленника 26 свертков с веществами, мобильник и банковскую карту, куда поступали деньги за преступление. Также сотрудники нашли возле места задержания тайник с двумя свертками, внутри которых находился героин. Общее количество изъятых наркотиков составило 80 разовых доз.

Против иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктам «а,б» части 3 статьи 228.1 – покушение на сбыт наркотиков. За это злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.