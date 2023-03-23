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НовостиПроисшествия23 марта 2023 12:55

В Ессентуках пассажирская и грузовая ГАЗели не поделили дорогу и столкнулись

По факту аварии проводится проверка, троих пострадавших доставили в больницу
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Ессентуки на улице Буачидзе водитель грузовой ГАЗели на перекрестке решил повернуть налево. Однако перед маневром автомобилист не убедился в его безопасности и врезался в маршрутку. По инерции пассажирская ГАЗель съехала с дороги и врезалась в дерево. Части от транспорта отлетели в стоящий на перекрестке «Вольво».

— С травмами в больницу доставлены водитель и пассажир грузовой ГАЗели, а также пассажир маршрутки. Установлено, что маршрутка выполняла пригородный рейс «Суворовская – Ессентуки», в салоне находились 16 пассажиров, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Личность водителей ГАЗелей устанавливают правоохранители. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников происшествия устанавливается, обстоятельства уточняются.