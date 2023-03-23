Семь жителей Дагестана взяли ипотеки на имена граждан на 24,5 млн

Фото: пресс-служба СУ СК России по республики Дагестан

В Дагестане против семерых жителей республики возбудили уголовное дело за обман граждан на 24,5 млн рублей. В 2021 группа лиц придумала «план века» – брать ипотеку на граждан, обманывая их фиктивными договорами купли-продажи. Первая группа участниц искала продавца и заемщиков, которые соглашались подписывать договор на покупку квартир в Махачкале.

— После изготовления фиктивных документов по сделке и представления их в банк на заемщиков были оформлены ипотечные кредиты на общую сумму более 24,5 млн рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Дагестан.

На счета злоумышленников поступили деньги, однако вместо выполнения договора граждане не увидели свои квартиры. А вот мошенники спокойно обналичили выручку и украли все деньги.

За это против фигурантов возбудил уголовные дела по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 3 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования совершенное в крупном размере).