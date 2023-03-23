Посетить День открытых дверей СКФУ в 2023 году можно будет дистанционно

СКФУ приглашает школьников и их родителей познакомиться с вузом. Фото: ncfu.ru

25 марта 2023 года Северо-Кавказский федеральный университет проведет масштабный День открытых дверей. Он объединит все институты, факультеты и школы.

- День открытых дверей - это особое событие в жизни университета. Цель - познакомить школьников и их родителей с вузом, рассказать о его преимуществах, о направлениях подготовки и особенностях поступления в 2023 году, - отмечают в пресс-службе СКФУ.

Будущих абитуриентов и их родителей ждут в 10 утра в первом корпусе вуза по адресу: Ставрополь, улица Пушкина, 1.

День открытых дверей - это особое событие в жизни университета. Фото: ncfu.ru

Запланирована следующая программа мероприятий:

с 10:00 до 10:55 в холле на первом этаже пройдет выставка образовательных программ и студенческих объединений СКФУ;

с 11:00 до 12:30 в аудитория 321 состоится презентация университета по следующим темам:

СКФУ для выпускников 9-х классов:

- специализированный учебно-научный центр - условия, возможности, результаты;

- колледж при СКФУ - как получить среднее профессиональное образование в федеральном университете.

СКФУ для выпускников 11-х классов и учащихся 10-х классов: чему научат и как поступить? Все о правилах приема в университет, о военном учебном центре, творчестве, спорте и других плюсах обучения в СКФУ.

СКФУ для взрослых: магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура: как приобрести новые компетенции, получить ученую степень, повысить квалификацию.

Все о поступлении в СКФУ: как подать документы? Что такое дополнительные баллы и как их получить? Как поступить в вуз без вступительных экзаменов? Какие экзамены можно сдать в университете?

В 12:30 можно вернуться в холл на первом этаже, чтобы ознакомиться с выставкой образовательных программ и студенческих объединений СКФУ.

Для тех, кто не может лично посетить СКФУ в этот день, будет организована прямая трансляция.

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