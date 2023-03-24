За серию из трех краж автомобилей на Ставрополье россиянину грозит срок

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье правоохранители задержали подозреваемого в серии краж автомобилей. Злоумышленником оказался 37-летний россиянин, прибывший в край из соседнего региона. Гражданин искал иномарки, оборудованные простой либо вообще не оборудованные сигнализацией.

— Так называемым ломаком либо специальным электронным устройством, он вскрывал двери автомобилей, замки зажигания и похищал транспорт. В последующем он перегонял машины на территорию соседнего региона, где продавал третьим лицам, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствием установлено, что злоумышленник причастен к трем кражам в Невинномысске. Общая сумма ущерба составила 3,7 млн рублей. Против гражданина возбудили уголовное дело по пункту «в» частей 3, 4 статьи 158 (кража) УК РФ, которые соединены в одно производство.