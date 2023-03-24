В КЧР председатель сельхозкооператива украл из бюджета 41 млн 444 тысячи

Председателя сельхозкооператива в КЧР обвиняют в краже бюджетных средств Фото: Даниил ОПАРИН

В Карачаево-Черкесской республике председатель сельскохозяйственного кооператива обвиняется в краже бюджетных средств и легализации доходов на 41 млн 444 тысячи рублей. Обвиняемый с декабря 2019 по март 2021 года приносил в республиканский минсельхоз фиктивные документы о якобы осуществляемой им деятельности.

— В результате незаконно были получены субсидии, предназначенные на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, на сумму свыше 41 млн 444 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской республики.

После злоумышленник решил легализовать доход. Для этого он изготовил фиктивные платежные поручения. В них содержались недостоверные данные об основаниях платежей. Председатель перевел деньги на счета сельхозкооператива.

За это против злоумышленника возбудили уголовные дела за мошенничество, подделку документов, неправомерный оборот денежных платежей и легализацию денег, полученных путем преступления. В настоящее время материалы направлены в суд на рассмотрение.