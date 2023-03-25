В Ставрополе на переулке Крупской случился пожар

На место ЧП приехали 3 кареты скорой помощи.
Фото: Данил ЮРКОВ
В Ставрополе 25 марта случился пожар на переулке Крупской. На место происшествия незамедлительно приехали пять пожарных машин и три кареты скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.
Позже появилась информация о том, что один человек получил сильные ожоги, его госпитализировали в больницу.
- Был слышен хлопок в квартире на 9 этаже. Жильцы подъезда дома эвакуированы, - рассказали очевидцы. По словам некоторых жильцов дома, в помещении мог случится взрыв самодельного самогонного аппарата. В МЧС эту версию опровергли.
Предварительно во время приготовления пищи, вода попала в горячее масло, пострадал 1 человек. - сообщили в МЧС по Ставропольскому краю.