В Ставрополе на переулке Крупской случился пожар

На место ЧП приехали 3 кареты скорой помощи. Фото: Данил ЮРКОВ

В Ставрополе 25 марта случился пожар на переулке Крупской. На место происшествия незамедлительно приехали пять пожарных машин и три кареты скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

Позже появилась информация о том, что один человек получил сильные ожоги, его госпитализировали в больницу.

- Был слышен хлопок в квартире на 9 этаже. Жильцы подъезда дома эвакуированы, - рассказали очевидцы. По словам некоторых жильцов дома, в помещении мог случится взрыв самодельного самогонного аппарата. В МЧС эту версию опровергли.

Предварительно во время приготовления пищи, вода попала в горячее масло, пострадал 1 человек. - сообщили в МЧС по Ставропольскому краю.