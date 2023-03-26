На Ставрополье во вторник потеплеет до 22 градусов

В Ставропольском крае 28 марта прогнозируют потепление до 22 градусов. Это сказано на сайте регионального гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, в воскресенье и понедельник воздух прогреется до 18-21 градуса. Однако местами будут идти кратковременные дожди с грозой. При этом возможен сильный ветер до 14 метров в секунду. Ночная температура будет опускаться до 3-4 градусов.

Фото: stavpogoda.ru

Во вторник осадки не ожидаются. Потеплеет до 22 градусов. Правда, скорость ветра вырастит до 18 метров в секунду.