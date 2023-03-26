На трассе в Минводах ремни спасли пострадавших в ДТП с опрокидыванием

Фото: УГИБДД по СК

В Минеральных Водах на трассе перевернулась машина, есть пострадавшие. Об этом сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась в ночь на 26 марта на трассе "Кавказ". Водитель Дэу Джентра не справился с управлением и наехал на обочину, из-за чего машина поехала юзом, задела ограждение и перевернулась на проезжей части.

Пострадали 67-летний водитель и его 64-летняя пассажирка, оба были из Пятигорска. Им назначили амбулаторное лечение. Серьезных травм при опрокидывание им удалось избежать благодаря ремням безопасности.

- Водитель в момент ДТП был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту автоаварии проводится проверка, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставропольскому краю.