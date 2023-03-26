В Ставрополе открыли курсы китайского языка для студентов

Фото: СКФУ

Школа языков мира в СКФУ вводит новые проекты в области филологии и лингвистики. В феврале 2023 года у студентов появилась возможность изучить китайский. Об этом "КП-Ставрополь" рассказали представители вуза.

- Наш университет располагает уникальными ресурсами как преподаванию русского языка как неродного, так и по изучению иностранных языков. На текущий момент международное сотрудничество федерального университета охватывает более чем 100 зарубежных партнеров, - рассказала изданию ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Школу открыли в мае 2022 года. Специалисты предлагают курсы английского, немецкого, турецкого и арабского. Но один из самых востребованных проектов оказался китайский. Эта программа включает изучение культуры и самого языка. Причем слушатели могут практиковать знания с носителем, аспиранткой 2 курса «Языкознания и литературоведения» Хуань Биньбинь, отметила "КП-Ставрополь" директор Школы языков мира Лиана Вартанова.

Кроме того, Школа языков мира СКФУ создает программы русского языка как иностранного для зарубежных слушателей, в том числе - китайских. Для разговорной практики студентов открыли клуб "Маруся".

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