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НовостиПроисшествия26 марта 2023 13:12

На Ставрополье ищут водителя Мерседеса, сбившего пешехода

Виновному грозит административная ответственность
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

На Ставрополье разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось в селе Верхнерусском, около магазина "Лента". Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

В сети появилось видео, на котором водитель Мерседес сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Нарушителю грозит ответственность за оставление места ДТП, участником которого он являлся (вторая часть 12.27 КоАП РФ). Тем, кто знает что-либо о нарушителе, надо обратиться по телефону дежурной части окружного ОГИБДД: 88655363805.

Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК