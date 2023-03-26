На Ставрополье ищут водителя Мерседеса, сбившего пешехода

На Ставрополье разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось в селе Верхнерусском, около магазина "Лента". Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

В сети появилось видео, на котором водитель Мерседес сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Нарушителю грозит ответственность за оставление места ДТП, участником которого он являлся (вторая часть 12.27 КоАП РФ). Тем, кто знает что-либо о нарушителе, надо обратиться по телефону дежурной части окружного ОГИБДД: 88655363805.