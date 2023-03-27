За неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 1375 человек

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье за неделю с 19 по 26 марта от коронавируса выздоровели 1605 человек, а заболели – 1375, в том числе 155 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 64 пациентам, среди которых 22 ребенка. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За прошедшую неделю из-под наблюдения врачей было выписано 1605 человек. Это больше, чем заболевших за этот же период. Уровень госпитализаций остается на низком уровне. Тем не менее важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшую неделю первый компонент вакцины получили 2690 человек, а полный курс иммунизации прошли 952 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.