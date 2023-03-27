Несколько лет жительница Ставрополья обманом получала соцвыплаты по инвалидности

Жительнице Ставрополья грозит наказание за мошенничество с соцвыплатами Фото: Даниил ОПАРИН

В Степновском округе Ставрополья возбудили уголовное дело против 53-летней местной жительницы. Гражданку подозревают в мошенничестве – она принесла в госучреждение подложные документы о наличии болезни, по которой дают инвалидность.

— Согласно результатам проведенной экспертизы, у гражданки отсутствуют заболевания, позволяющие признать ее инвалидом, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За все время, что подозреваемая получала деньги, ей удалось украсть 1,1 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование продолжается, после материалы передадут в суд.