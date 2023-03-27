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НовостиОбщество27 марта 2023 10:40

С 3 апреля в Ставрополе подорожает проезд на маршруте №48

Теперь перевозчик будет брать по 34 рубля с пассажира
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Ставрополе с 3 апреля подорожает проезд на маршруте №48. Перевозчик будет браться с пассажира 34 рубля. Информация появилась в социальных сетях, и жители города остались недовольны новостью о повышении цен.

Некоторые пользователи соцсетей не понимают, на каком основании на одном из самых популярных маршрутов вновь повышают цены. Другие граждане пишу, что это уже второй раз за год.

Уже сейчас стоимость проезда составляет 32 рубля, что больше, чем на многих маршрутах города. Еще большее повышение цен ничем не объясняется: в автобусах и маршрутках просто появилось объявление о дате и новой сумме.