Пьяный водитель-бесправник протаранил автобусную остановку на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Георгиевском округе Ставрополья поздно ночью водитель ВАЗ-21074 ехал по станице Незлобной, не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С ушибами и ссадинами лица, конечностей и грудной клетки в больницу доставлен 26-летний водитель, житель станицы Георгиевской, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Уже в больнице водитель отказался проходить тест на алкоголь. Во время проверки оказалось, что у гражданина нет прав, и он уже привлекался к ответственности за это нарушение.

На этот раз водитель получил несколько административных протоколов: за вождение без прав, отсутствие страховки, непристегнутый ремень безопасности, а также за выявленную техническую неисправность. На авто была изношена резина. Причем за отказ от теста гражданину, видимо, ответственность не грозит. Проводится проверка.