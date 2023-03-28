На строительство нового терминала аэропорта в Минводах выделят 14 млрд рублей

Фото: пресс-служба миндора Ставропольского края

В Минеральных Водах скоро начнется строительство нового терминала аэропорта, на который выделили порядка 14 млрд рублей. Подрядчик возьмется за работу в середине апреля. Завершить строительство, как сообщили в пресс-службе миндора Ставрополья, должны в январе 2025 года.

— 28 марта 2023 года заключен договор на выполнение работ по строительству нового терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта Минеральные Воды, – пишет ведомство.

Площадь нового терминала составит 28 тысяч квадратных метров, пропускная способность увеличится до 1000 пассажиров в час. Годовой поток вырастет до 3,8 млн человек.

Новый терминал обещают оснастить пятью телескопическими трапами и системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.