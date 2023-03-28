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НовостиПроисшествия28 марта 2023 8:38

На Ставрополье поймали пьяного водителя на иномарке с громкой музыкой

За рулем сидел 18-летний парень, который катался с приятелями
Данил ЮРКОВ
Парень получил права несколько месяцев назад, а сейчас ему грозит лишение

Парень получил права несколько месяцев назад, а сейчас ему грозит лишение

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Михайловске на Ставрополье автоинспекторы остановили иномарку, которая ехала по вечернем улицам с громко играющей музыкой. За рулем автомобиля сидел 18-летний парень. Он возил приятелей и имел признаки опьянения. Ему предложили пройти тест на алкоголь.

— Прибор показал 0,45 миллиграммов паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек признался, перед поездкой употреблял спиртные напитки, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Против парня собрали материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение. Гражданин получил права несколько месяцев назад и уже может расстаться с ними на срок от 1,5 до 2 лет. Также ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Авто отправили на штрафстоянку.